Лиза Васина – известный астролог, а также блоггер из YouTube и Instagram.
По совместительству - основатель школы астрологии, где с завидной периодичностью проводятся курсы под ее чутким руководством. Одни из самых известных и полюбившихся - Заложи свой 2023, хорарная астрология, построй свой прогноз, тайны внутри нас, Формула богатства и другие небезизвестные авторские издания. В данном разделе вы познакомитесь со сливами курсов Лизы Васиной, а также найдете отзывы о курсах астролога и сможете скачать нужные курсы бесплатно, через торрент.