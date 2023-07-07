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Бизнес и Аналитика
В разделе «Бизнес курсы» вы сможете скачать слив материалов по бизнес аналитике для начинающих, опираясь на которые можно построить с нуля виртуальную империю (интернет-магазин, онлайн-мастерскую), улучшить бизнес в реале (маркетинг, финансы, продажи, привлечение клиентов)
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Бизнес [Лео Шевченко] Я Топ-Селлер Вайлдбериз. Тариф - Я супер селлер (2023)
SEO продвижение сайтов
Скачать бесплатно курсы SEO продвижения сайтов и форумов через торрент. Обучение поисковой оптимизации позволит вывести сайт в топ Яндекса и Google без рекламы и других поисковых системах в интернете за счет создания грамотного семантического
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SEO [О. Шестаков, В. Батрак, Д. Иванов и др.] [Rush Academy] Senior SEO-специалист (2023)
SMM продвижение
Скачать бесплатно smm курсы по продвижению сайтов в социальных сетях, обучения продвижению в инстаграм и социальных сетях. Узнайте, как стать SMM специалистом и освоить новейшие стратегии маркетинга с нуля. Получите востребованную профессию и оказывайте услуги удаленно.
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Telegram [Николай Козунов] Как раскачать телегу. 2 ляма с телегрaмa (2023)
Саморазвитие
Бесплатные курсы по саморазвитию помогут вам изменить отношение к себе и окружающему миру, обрести мотивацию онлайн, и изменить Ваше отношение к жизни. В данном разделе вы найдете курсы по скорочтению для взрослых и детей, курсы по самооценке, самодисциплине, и многое другое.
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Саморазвитие [Викиум] Елена Коваленко - Полезные привычки (2022)
Арбитраж Трафика
Раздел «Арбитраж Трафика» поможет освоить одну из самых востребованных профессий как Таргетолог. Здесь вы сможете скачать бесплатные курсы таргетолога онлайн через торрент.
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Арбитраж [Александр Пуминов] Формула стабильных денег (2023)
Графика и Дизайн
Изучите бесплатные курсы графического дизайна онлайн, и освойте графические инструменты с нуля до продвинутого уровня. В данном разделе представлены лучшие курсы для начинающих, после освоения которых вы сможете брать заказы уже спустя месяц.
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Anabel
Графика и Дизайн [Max Twain] Workshop Август 2023: Создание серии артов в нейросети Stable Diffusion (2023)
Сайтостроение
Скачивайте бесплатно курсы по созданию и продвижению сайтов с нуля. Обучение проходит в онлайн. Вы научитесь создавать сайты на Тильде, Laravel, Битрикс, html и многих других CMS. Смотрите пошаговое обучающее видео по веб разработке сайтов.
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Афина
Сайтостроение [Федор Васильев] Elementor PRO от А до Я (2022)
Курсы по Фото
В данном разделе представлены лучшие курсы фотографии для начинающих фотографов. Здесь также можно пройти курсы по фотошопу в режиме онлайн, и освоить курс мобильной фотографии чтобы затем применить свои навыки на практике.
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Фото и Видео [liveclasses] Антон Мартынов - Как найти свой путь в фотографии? (2023)
Курсы по Видео
Освойте профессиональные программы для монтажа видео с нуля и научитесь профессионально монтировать клипы, фильмы, рекламные ролики и репортажи. В данном разделе вы можете скачать бесплатные курсы видеомонтажа, по мобильной видеосъемке, и многое другое.
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Видео [Дмитрий Зверев] Создание живых видео, скринкастов и трансляций через программу OBS (2023)
Трейдинг и Инвестиции
Онлайн курсы по обучению трейдингу с нуля. Видео уроки о прибыльном инвестировании и торговле ценными бумагами и криптовалютой.
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Форекс и инвестиции [А. Соснин, О. Демидов] Мастер класс от Full time Trading + БКС. Митап по трейдингу в Москве (2023)
Блокчейн и криптовалюты
Обучение трейдингу, арбитраж криптовалют, и все что нужно знать о блокчейне. В данном разделе вы сможете скачать бесплатно любой нужный курс по криптовалюте и с нуля освоить цифровые деньги для будущего заработка.
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Криптовалюта [MediaMetriqa] Энциклопедия по крипте (2023)
Психология
На сайте представлены книги и курсы по психологии, которые подойдут как для опытных акул данной сферы, так и для начинающих. Здесь вы сможете скачать бесплатные курсы для психологов и обучиться дистанционно.
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Психология [Юлия Егорушкина] Время любить (2020)
Программирование
Скачайте бесплатно лучшие курсы по программированию онлайн в формате торрент. Обучения с нуля языкам программирования python, java, php как для начинающих школьников и детей, так и для опытных пользователей. Узнайте с чего начать самостоятельное обучение в 1С и стать востребованным специалистом с отличными отзывами.
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Программирование [Данил Щуцкий] Интернет-магазин с нуля на Laravel [cutcode] (2022)
Администрирование
Скачивайте бесплатные курсы системного администратора с нуля через торрент. Обучение для начинающих и для пользователей, желающих получить повышение квалификации. Освойте онлайн навыки сетевого и системного администрирования 1с и linux, и станьте востребованным специалистом.
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Администрирование [Сара Гараева] HTML библиотека (2023)
Схемы заработка
На нашем сайте собраны обучающие онлайн курсы по схемам заработка в интернете для начинающих скачать абсолютно бесплатно
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Схемы заработка Актуальный заработок на красивых девушках (и не только) в около-взрослой вечной теме (2023)
Эзотерика и Оккультизм
Данный раздел посвящен эзотерике и оккультизму. Здесь вы сможете скачать курсы по таро и астрологии онлайн как для начинающих, так и для продвинутых мастеров своего дела.
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Эзотерика [Школа Китайской Метафизики Натальи Пугачевой] Галина Боус - Сканер удачи в Бацзы (2023)
Покер | Ставки | Казино
Различные текстовые, аудио- и видеоматериалы, советы, направленные на изучение основ и тонкостей букмекерских контор, покера. Информация полезна как для новичков, так и желающих усовершенствовать навыки
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Покер, ставки, казино Беспроигрышная стратегия ставок на футбол в live 2022 года
Строительство и ремонт
В данном разделе собраны курсы и обучения по строительству, ремонту квартир, бытовой техники, оборудования и многое другое.
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Строительство и ремонт [Дмитрий Гомонов] [justnote] Курс по ремонту ноутбуков (2023)
Иностранные языки
Разнообразные материалы помогут выучить ряд иностранных языков, а также расширить уровень уже имеющихся знаний. Здесь собраны увлекательные книги, учебные пособия, словари, экспресс-курсы онлайн и прочее.
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English [HOP&SCOTCH] Английский: Продвинутый Уровень (2023)
Пикап и Соблазнения
Тренинги, курсы онлайн, методические пособия, литература, которые помогут освоить навыки соблазнения мужчин и женщин. Собраны материалы отечественных и зарубежных авторов, различных школ.
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Пикап и Соблазнения [Владимир Рябов] От знакомства к свиданию за 3 шага (2023)
Копирайтинг
Учебные пособия и курсы от отечественных и зарубежных авторов помогут освоить навыки копирайтинга онлайн. Раздел пригодится для авторов, журналистов, редакторов и всех, кто работает с текстами.
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Копирайтинг [Ирина Ильяхова] [Skill Cup] Курс для начинающих копирайтеров (2023)
Программы и скрипты
Сегмент «Программы и скрипты» наполнен полезным софтом, скриптами, кряками к популярным приложениям, коллекторами паролей и еще сотней занимательных сервисов.
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Программы и скрипты imgGenerator - Генератор уникальных аватарок людей (2021)
Дети и Родители
Методические пособия с инструкциями для детей, разнообразные программы развития, советы и рекомендации, направленные на улучшение семейных взаимоотношений и изучение основ безопасности вы можете скачать в этом разделе.
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Дети и Родители [Валентина Паевская] Ресурсный пакет эфиров (2023)
Спорт и фитнес
Развиваем свое тело и создаем внутреннюю гармонию: онлайн фитнес курсы, видео йога для начинающих, тренировка на ягодицы, бодифлекс видео уроки и многое другое в данном разделе.
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Спорт и фитнес [В. Ахмедова] Силовой пилатес для рельефных рук и от боли в шее, плечах, между лопатками (2023)
Здоровье и красота
Развиваем свое тело и создаем внутреннюю гармонию: спорт, йога, другие физические практики. Усовершенствование – ключ к здоровью, спокойной душе и уравновешенной психике.
Темы
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Здоровье и красота [Анна Ахимса] [Ahims_a] Курс по спортивной растительной нутрициологии (2023)
Имидж и Стиль
Имидж и стиль решают многие вопросы. Учись, познавай секреты красоты, тренды и раскрывай свой потенциал онлайн. Если не попробуешь – не будешь знать.
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Имидж и стиль [Дарья Ковынева] Волосы твоей мечты. Тариф С Куратором (2023)
Кулинария и рецепты
Раздел собрал в себе самые лучшие кулинарные курсы как для начинающих так и для опытных любителей готовки. Здесь вы сможете скачать курсы элементарной кулинарии и свежайшие рецепты на любой вкус и цвет.
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Кулинария [Ксения Бутолина] [arts_bakery] Моти (2023)
Отдых и Путешествия
Станьте настоящим экспертом туризма! Вас ждут ценные советы от бывалых путешественников, рекомендации по выбору транспорта и места проживания, а также обзор лучших направлений.
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Отдых и Путешествия [TravelAsk] Анталия топ-30 мест для твоего незабываемого отдыха (2022)
Хобби и Рукоделие
Видеокурсы, литература, учебные пособия – раздел будет полезен всем, кто связан со строительством, архитектурой, ремонтом, инженерным делом.
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Шитье [Лилия Хамитова] Бельевой интенсив в программе Valentina. Тариф "Я сама" (2023)
Музыка
Все для меломанов! Научись зарабатывать на своей музыке. Создание музыки на компьютере, обучение вокалу, игре на гитаре и синтезаторе. Обработка звука, сведение и мастеринг. Правильный подбор инструментов для треков. Уникальные методики по развитию абсолютного слуха. Скачивай, учись и создавай свои авторские работы.
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Вокал [Женя Францева] [Rockvox] Онлайн-курс по экстремальному и рок вокалу от Францевой Жени (2023)
Разное
Курсы не вошедшие в основные категории сайты: курсы для автолюбителей и садоводов, история человечества и множество интересных инфоматериалов, которые заслуживают вашего внимания.
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Разное [Анатолий Ясинский] [liveclasses] Массовый человек и массовая культура (2023)
Скоро на SLIVOFF.COM
Здесь публикуются материалы, которые в скором времени появятся на нашем форуме SLIVOFF.COM
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Скоро Баланс ума и тела - я пишу свою жизнь [Метод Ключ] [Хасай Алиев]
Приватный раздел
Приватный
Курсы онлайн школ Скачать курсы Lynda.com, Udemy.com, Бизнес Молодость, Нетология, SalesHub, GeekBrains, WebForMyself, OTUS Платное бесплатно. Включает современные инфоматериалы, посвящённые обучающим тренингам и книгам, популярным курсам опытных тренеров, профессионалов в своём деле и позволяет скачать существующие инфопродукты.
Синхронизация
Синхронизация - это один из крупнейших лекториев России, предлагающий онлайн-курсы по психологии, истории, кино, живописи и другим областям. Мы предлагаем бесплатные курсы, которые доступны для всех желающих получить новые знания и навыки. Наши сливы курсов позволяют синхронизировать обучение с вашим графиком и учиться в удобное для вас время. Присоединяйтесь, и расширьте свои знания в интересующих вас областях!
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Синхронизация [А. Пономаренко и др.] [Синхронизация] Как выстраивать и защищать личные границы (2023)
Ревитоника
В данном разделе вы можете скачать упражнения ревитоники для лица и тела бесплатно, слив видео курсов Анастасии Дубинской, отзывы об официальном сайте.
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Здоровье и красота [Ревитоника] Анастасия Дубинская - Закрытый клуб + Базовый курс (2023)
Лиза Васина
Лиза Васина – известный астролог, а также блоггер из YouTube и Instagram. По совместительству - основатель школы астрологии, где с завидной периодичностью проводятся курсы под ее чутким руководством. Одни из самых известных и полюбившихся - Заложи свой 2023, хорарная астрология, построй свой прогноз, тайны внутри нас, Формула богатства и другие небезизвестные авторские издания. В данном разделе вы познакомитесь со сливами курсов Лизы Васиной, а также найдете отзывы о курсах астролога и сможете скачать нужные курсы бесплатно, через торрент.
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Эзотерика [Лиза Васина] Эфир "Как заработать 100 миллионов на Астрологии" (2023)
Апейрон | Apeiron - Алексей Арестович
Школа мышления Апейрон - это авторская школа Алексея Арестовича. Уникальные методики на стыке философии и психологии. Вы станете на три головы выше себя, станете лучше многих, станете лучше решать задачи, которые сами ставите перед собой, научитесь их ставить.
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RectonPlay
Психология [Алексей Арестович] [Apeiron] Стратегия. Занятие 6 (2023)
Макс Вердикт
Данный раздел позволит вам скачать слив курсов Макса Вердикта абсолютно бесплатно. Вы можете ознакомиться с самыми популярными работами автора, такими как: Курс хозяин онлайн знакомств, ты ничего не знаешь о женщинах, где и как найти хорошую девушку и многие другие.
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Пикап и Соблазнения [Максим Вердикт] Взлом женской симпатии (2023)
Like-Центр | Аяз Шабутдинов
Построй за короткое время фундамент для развития своего дела с обучающими онлайн курсами от Аяза Шабутдинова. Взломай матрицу бизнеса и достигни запланированного!
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Like [Аяз Шабутдинов] Концентрат. Связки на миллион 2023
Skillbox
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Skillbox [Е. Брызгалина, А. Кузнецов, Н. Клюева] [Skillbox] Философия искусственного интеллекта (2023)
Яндекс-Практикум
Скачать слив курсов Яндекс практикум бесплатно через торрент. Освой цифровые профессии такие как тестировщик, python, аналитик, Java специалист и другие курсы програмирования. Бесплатное обучение, отзывы об онлайн школе.
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Яндекс.Практикум [Яндекс.Практикум] Android-разработчик Часть 5 из 12 (2023)
AB.MONEY | AB.BRAND
Денежное мышление, ЦИТАТЫ Легендарные курсы AB.MONEY и AB.BRAND Александры Беляковой
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Эзотерика [Ab.Money] Самопрограммирование. Пакет медитаций. Тариф На богатом [Александра Белякова] (2023)
Udemy.com
UDEMY - Скачать бесплатные курсы по созданию сайтов с нуля на русском языке и не только. Лучшие курсы по веб разработке сайтов, о безопасности работы в сети и все, все, что нужно знать о рекламе можно скачать в этом разделе.
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гераклит
Udemy [Udemy] Ларно Виссер - Мастер-класс Adobe Firefly - следующий шаг в генеративном искусственном интеллекте (2023)
Лилия Нилова
Подборка материалов и тренинг по нейромаркетингу: узнайте, как управлять личностью потребителя с Лилией Ниловой. Благодаря подборке Лилии Ниловой вы сможете узнать каждого потребителя личного контента, найти подход к нему и эффективные рычаги влияния на подсознание. Нейромаркетинг в действии.
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Лилия Нилова [Лилия Нилова] Распаковка и упаковка экспертности (2022)
Нетология
Курсы по интернет-маркетингу, управлению бизнесом, дизайну, программированию от Нетологии - университета по подготовке и обучению специалистов. Контент-маркетинг, копирайтинг, веб-аналитика, основы медийной рекламы и все, что нужно для успешного старта.
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гераклит
Нетология [Нетология] Ренат Шагабутдинов - Google Таблицы: простой инструмент для работы с данными
МИФ курсы
МИФ курсы (Манн Иванов Фербер) - известное онлайн издательство, которое выпускает книги и курсы, имеет замечательную репутацию и отзывы. В данном разделе вы можете скачать любой материал от авторов бесплатно.
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МИФ [Сергей Авакумов] [МИФ] Толкование сновидений. Наука против домыслов (2023)
XYZ School
В данном разделе вы сможете скачать слив курсов онлайн школы XYZ School через торрент. Благодаря им вы обучитесь таким профессиям как 3D аниматор, познаете технику Pixel art и научитесь работать в Blender.
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XYZ [XYZ School] Draft Punk 4.0 (2021)
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